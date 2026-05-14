Почина Тигърът от клипа "О, Тигре, тигре"

Кадър Ютуб

Хора, които са го познавали, го описват като човек с ведър характер, добро сърце и винаги позитивно отношение към околните

Почина Илия Георгиев - една от легендарните фигури в Несебър, която непряко познават милиони българи. Новината за неговата кончина натъжи негови близки, приятели и хора, които го познават от различни периоди от живота му.

Илия става популярен сред широката публика с участието си в клипа към песента „О тигре, тигре“, където е сред разпознаваемите лица. Хора, които са го познавали, го описват като човек с ведър характер, добро сърце и винаги позитивно отношение към околните, пише Днес България.

През годините той е работил като фитнес инструктор и е бил свързан с дейността на бизнесмена Венелин Ташев. До последно Илия остава активен и ангажиран с работа, като оставя след себе си спомен за отдаденост и трудолюбие.

Причина за смъртта му е прекаран тежък инсулт.

На 12-ти май близки и приятели са го изпратили в последния му път. На погребението са присъствали множество хора, които са дошли да отдадат почит и да се сбогуват с него.

Със смъртта му обществото губи един човек, който е оставил следа както в личните си контакти, така и в популярната култура чрез своето участие в добре познатия видеоклип.