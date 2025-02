Почина Том Робинс

Пекселс

Писателят Том Робинс, чиито книги очароваха милиони читатели, почина на 92 години, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитира Новини.бг.

Кончината на Робинс беше обявена от съпругата му Алекса Робинс във Фейсбук. В публикацията не се посочва причина за смъртта.

„Той беше заобиколен от семейството си и верните си домашни любимци. През последните трудни мигове беше смел, забавен и мил“, пише Алекса Робинс. „Той помоли хората да го помнят, като четат книгите му“.

От началото на 70-те години на миналия век Робинс пише за хипи чувствителността на младите хора с книги, в които застъпва философията на това, което нарича „сериозна игривост“, и повелява тя да се практикува по възможно най-необичайните начини.

Сред творбите на Робинс са Half Asleep in Frog Pajamas, Minds were made for blowing, Even Cowgirls Get the Blues, Another Roadside Attraction и „Натюрморт с кълвач“.

Героите на Робинс са много ексцентрични, нестандартни и налудничави. Сред тях са Суитърс, пацифист и агент на ЦРУ, влюбен в монахиня, говореща консерва със свинско и боб, артист-пърформанс, чието изпълнение е едно незабележимо движение.

„Това, което се опитвам да направя, е да съчетая фантазия и душевност, сексуалност, хумор и поезия в комбинации, които никога досега не са били виждани в литературата“, казва Робинс в интервю за списание „Джанюари“ (January) през 2000 г., пише БТА. „И предполагам, че когато читателят завърши някоя от моите книги... Бих искал той или тя да бъдат в състоянието, в което биха били след филм на Фелини или концерт на „Грейтфул дед“.“

Том Робинс е роден в Северна Каролина. Израства както там, така и във Вирджиния, в семейство, което веднъж описва като „нещо като южняшка баптистка версия на „Семейство Симпсън“. Робинс казва, че на 5-годишна възраст диктува разкази на майка си, а в университета „Вашингтон и Лий“ във Вирджиния доразвива писателските си умения.

RIP, Tom Robbins.



I adored his books in my teens and twenties. He was never afraid to be weird, a wildly original storyteller.



"Death is simple. Life is messy. Give me life. The more complicated, the better."#TomRobbins pic.twitter.com/HhkC1Ol6ew