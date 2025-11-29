смимка: Пиксабей

На 29 ноември 2025 г. на 88-годишна възраст почина Том Стопард — един от най-влиятелните драматурзи и сценаристи на своето поколение. Той e починал спокойно в дома си в Дорсет, Великобритания, обгърнат от семейството.

Роден е в град Злин, Чехословакия, като Томаш Щрауслер. През 1939-а семейството му бяга от нацистите и се преселва в Сингапур. След смъртта на бащата поемат към Индия, а накрая се установяват във Великобритания. Том напуска училище на 17, за да работи като журналист в местен вестник в Бристол, но впоследствие се насочва към радиопиесите и театралната сцена. Първата му пиеса е поставена в Хамбург, Германия. Пробива 29-годишен с "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" - абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от "Хамлет", която му носи първата награда "Тони", пише segabg.com.

Стопард смята "Аркадия", която пише през 1993 г., за връх в творчеството си. Пиесата е поставяна у нас в Народния театър от Галин Стоев.

Значими са и пиесите му "Истинското нещо", "Брегът на Утопията", "Леополдщадт" и др. Петкратен носител на театралната награда "Тони", Стопард печели "Оскар" като съавтор на сценария на филма "Влюбеният Шекспир". В киното работи също върху "Бразилия", "Ултиматумът на Борн", "Империя на слънцето", "Енигма" и др.

През 80-те превежда на английски много пиеси от европейски автори като Славомир Мрожек, Артур Шницлер и Вацлав Хавел.

През 1997 г. кралица Елизабет II го посвещава в рицарство за заслуги към театъра.

Освен това пише сценарии за филми и сериали, адаптирайки големи литературни произведения като "Ана Каренина".

