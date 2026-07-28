Почина Васил Казанджиев

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На 91-годишна възраст почина акад. Васил Казанджиев, съобщиха негови близки за БТА.

Той беше сред най-значимите български композитори, диригенти и музикални педагози, оставил трайна следа в развитието на съвременната българска музикална култура.

Роден е на 10 септември 1934 г. в Русе, а през 1957 г. завършва Държавната музикална академия, където учи композиция при проф. Панчо Владигеров и дирижиране при проф. Влади Симеонов. Още в началото на творческия си път печели международно признание с отличието си на Международния младежки фестивал в Москва.

Професионалният му път преминава през Софийската опера, а през 1962 г. създава камерния ансамбъл „Софийски солисти“, който ръководи в продължение на 15 години. По-късно е диригент и главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, като изнася концерти в десетки държави по света.

Като композитор Васил Казанджиев е автор на богато творчество, включващо симфонии, инструментални концерти, камерни произведения, балетна, театрална и филмова музика. В продължение на години преподава оркестрово дирижиране в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ и възпитава поколения български музиканти.

През 2009 г. е избран за академик на Българската академия на науките, а през 2015 г. е удостоен с държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ за изключителния си принос към българската култура.

Редактор "Екип на Петел",

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