Почина Юлий Славов

Пиксабей

На 86-годишна възраст почина бившият народен представител, писател и изявен общественик Юлий Славов.

Роден на 1 юли 1939 г. в Пловдив, той завършва машинно инженерство, но оставя дълбока следа в политическия и културния живот на града. Юлий Славов бе съветник и председател на районния съвет „Централен“, както и председател на емблематичния Клуб 40 на СДС-Пловдив.

В националната политика той влезе като депутат в 38-ото Народно събрание от парламентарната група на Обединените демократични сили (ОДС).

Освен с обществената си дейност, той бе познат на пловдивчани и като автор на ценната хроника „Помня Пловдив“, издадена през 2014 г. от ИК „Хермес“.

Последното сбогом с Юлий Славов ще бъде утре, 28 юни, от 12:00 часа в църквата на Централните пловдивски гробища.

Редактор "Екип на Петел",

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