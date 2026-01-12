Почина Златко Бакалов

Кадър Личен архив

Напусна ни Златко Бакалов – почетен член на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемоинт, председател на борда на директорите на КРЗ „Одесос“ АД и управител на фирма ,,Дета Меритайм“ ЕООД, предаде maritime.bg.

Поклонението ще се отслужи на 15.01.2026 год. в 12,30 ч. в Катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр.Варна и 13,30 ч. на Централни гробища.

