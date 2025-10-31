Почина адмирал Христо Контров

Булфото

Отиде си адмирал Христо Контров - една от най-знаковите фигури за флота и Варна

Варна и България се сбогуват с една от най-знаковите си фигури – на 87-годишна възраст почина адмирал Христо Павлов Контров. Тъжната вест беше съобщена със скръб от Българските Военноморски сили на 28 октомври 2025 г. Адмирал Контров оставя трайна следа в историята не само като висш военен, но и като общественик и областен управител на Варна, посветил живота си на служба на флота и града.

Кой беше адмирал Христо Контров?

Роден през 1938 г., жизненият път на Христо Контров е неразривно свързан с морето и военната служба. Той завършва престижното Нахимовско средно военноморско училище, след което продължава образованието си във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, което завършва през 1959 г. Кариерата му преминава през различни командни длъжности във Военноморските сили, като израства до командир на Военноморска база Варна.

Начело на Военноморските сили

Върхът в неговата военна кариера настъпва на 4 май 1995 г., когато е назначен за началник на главния щаб (командващ) на Военноморските сили на Република България. Той заема този отговорен пост до 7 май 1998 г. Като признание за неговата отдаденост и професионализъм, на 4 май 1998 г. е удостоен с висше военно звание „адмирал“.

В служба на Варна като областен управител

След приключване на активната си военна служба, адмирал Контров продължава да служи на обществото. В периода от 2008 г. до 2009 г. той заема поста областен управител на Варна, където работи за развитието на региона и решаването на проблемите на гражданите.

Поклонението се състоя на 31 октомври 2025 година (петък) от 12:30 ч. в църквата „Свети Прокопий Варненски“ в морската столица.

Военните моряци поднасят своите най-искрени съболезнования на близките и роднините на адмирал Христо Контров. Поклон пред светлата му памет!

