Почина адвокат Христо Антов.

Неговият богат професионален опит включва работа като хоноруван преподавател в Института по световна икономика.

Опелото ще се извърши на 14.01.2026г. от 12:30 часа в храм „Покров Богородичен“ в град София, предаде "Новини".

