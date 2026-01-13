Почина адвокат Христо Антов
13.01.2026 / 13:20 0
Пиксабей
Почина адвокат Христо Антов.
Неговият богат професионален опит включва работа като хоноруван преподавател в Института по световна икономика.
Опелото ще се извърши на 14.01.2026г. от 12:30 часа в храм „Покров Богородичен“ в град София, предаде "Новини".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!