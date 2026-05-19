Почина актьорът, озвучил Йода

Том Кейн, актьор с емблематични роли във вселената на „Междузвездни войни“ и редица популярни анимационни сериали, почина на 64-годишна възраст. Новината за смъртта му беше съобщена от агенцията му Galactic Productions, цитира Блиц.

„Днес се сбогуваме с Том Кейн - легендарен озвучаващ актьор, чиято работа оформи детството и въображението на милиони хора по света. От незабравимите му изпълнения в „Междузвездни войни“ до безброй анимационни сериали документални филми и видеоигри, Том вдъхваше мъдрост, сила, хумор и сърце на всяка роля“, се казва в изявление на агенцията.

Кейн е най-известен с това, че озвучава Йода в „Star Wars: The Clone Wars“ в повече от 130 епизода между 2008 и 2020 г.. Той озвучава героя, първоначално изигран от Франк Оз в оригиналните филми, и в редица други проекти от вселената на „Междузвездни войни“.

„Макар гласът му вече да е замлъкнал, героите, историите и любовта, които даде на света, ще живеят вечно. Почивай в мир, Том Кейн. Благодарим ти за всичко“, завършва изявлението си Galactic Productions, като отдава почит и на личността на Кейн извън професионалната му кариера.

