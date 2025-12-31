Почина актьорът Георги Георгиев - Гец

Кадър Фб

Тъжна вест съобщиха от Столичния куклен театър.

"С прискърбие ви съобщаваме, че през изминалата нощ този свят напусна актьорът Георги Георгиев – Гец, който бе приятел, колега и театрал, свързан с историята и творчеството на Столичен куклен театър.

Първият му спектакъл на сцената на ЦКТ е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила“ от Леда Милева.

През дългогодишната си кариера се превъплъщава в над 50 образа.

Част от заглавията, в които участва, са: „Крали Марко“, „По Декамерон“, „Алената царица“, „Мечо Пух“, „Карнавал на животните“, „Индже войвода“, „Котаракът с чизми“, „Момче и вятър“, „Снежанка“, „Бурята“, „Трагедия за Макбет“.

Опелото ще се състои на Централни софийски гробища, на 4 януари, 2026 г.

Искрени съболезнования и дълбок поклон пред таланта, който ще остане във вечността!"

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!