Почина актьорът Лесли Филипс

Снимка Pixabay

Комедийният актьор Лесли Филипс, който предизвикаше смях в залите на цяла Великобритания, почина на 98 години, предаде Daily mail, цитирана от Ruse24.bg.

Актьорът - най-известен със своите крилати фрази "Ding Dong", "Well, Hello" и "I Say" - се бореше с коварна болест.

По-младите фенове ще познаят гласа му от филмите за Хари Потър, където той беше звукът на Разпределителната шапка.

Филипс, който е участвал в над 150 филма, получи инсулт през 2015 г. и се възстановяваше в дома си през последните няколко години.

