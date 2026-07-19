Почина актьорът Терънс Донован

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Британско-австралийският актьор Терънс Донован, известен с ролите си в сериалите „Neighbours“ и „Home and Away“, е починал на 90-годишна възраст, пише Би Би Си. Скръбната вест е била съобщена от семейството му, предава bTV.

Синът му, актьорът Джейсън Донован, потвърди, че баща му е издъхнал спокойно в събота вечер в Мелбърн, Австралия.

„Нашият татко беше огромна личност, по-голям от живота. Той беше най-добрият ни приятел... целият ни свят. Ще ни липсва безкрайно, но намираме утеха в това, че всички бяхме до него в последните му дни“, се казва в публикация, подписана от Джейсън и брат му Пол.

Терънс Донован е роден в Лондон, но като тийнейджър се премества в Австралия. Започва кариерата си като певец, а в началото на 60-те години дебютира на екрана.

През 70-те години получава две от най-емблематичните си роли – на детектив Мик Питърс в полицейския сериал „Division 4“ и на старши детектив Вик Камерън в „Cop Shop“, които го превръщат в едно от популярните лица на австралийската телевизия.

През 90-те години Донован се присъединява към актьорския състав на „Neighbours“ в ролята на Дъг Уилис, малко след като синът му Джейсън напуска сериала. По-късно играе и Ал Симпсън в „Home and Away“.

Освен шестдесетгодишната си телевизионна кариера, Донован оставя следа и в киното с участия във филмите „The Man from Snowy River“ и „Breaker Morant“, както и с множество сценични изяви.

В своята почит Джейсън Донован припомня, че в началото на 70-те години баща му използва популярността си, за да подкрепи развитието на австралийската филмова и телевизионна индустрия в период, когато екраните са доминирани от продукции от САЩ и Великобритания.

„Резултатът от тази кампания беше въвеждането на задължение за търговските телевизионни оператори да излъчват австралийски истории“, пише Джейсън под снимка, на която баща му участва в шествие по улиците на Мелбърн под транспарант с надпис „T.V. MAKE IT AUSTRALIA NOW“.

„Без хора като татко вероятно нямаше да видим развитието на индустрията през 70-те и 80-те години, а косвено и появата на филми като „The Man From Snowy River“, „Breaker Morant“, „Picnic at Hanging Rock“, „Priscilla“, „Muriel's Wedding“, „Crocodile Dundee“ и „Strictly Ballroom“, добавя той.

Редактор "Екип на Петел",

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