Почина актрисата Барбара Уиндзор

Снимка: Портландвил, уикипедия

Великобритания загуби емлематична личност и обичана актриса.

Британската актриса Барбара Уиндзор почина късно снощи в Лондон на 83-годишна възраст, съобщи Би Би Си, цитирайки съпруга на Уиндзор - Скот Мичъл.



Причината за смъртта на Уиндзор е болестта на Алцхаймер, от която тя страда от 2014 г., пише БГНЕС.



През 60-годишната си кариера Уиндзор се появява в повече от 50 филма, включително поредицата Carry On (1964-1977), която й донася огромна популярност във Великобритания и сериала EastEnders (1994-2010 , 2013-2016).



Тя също участва във филмите на Тим Бъртън, базирани на произведенията на Луис Карол „Алиса в страната на чудесата“ (Alice in Wonderland, 2010) и „Aлиса в огледалния свят” (Alice Through the Looking Glass, 2016). През 2010 г. актрисата беше наградена с ордена на Британската империя.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg