Почина актрисата Кели Лий Къртис

Снимка уикипедия, Alan Light

Актрисата Кели Лий Къртис – сестра на Джейми Лий Къртис и най-голяма дъщеря на Тони Къртис и Джанет Лий, е починала на 69-годишна възраст, съобщава списание „People“.

Новината беше съобщена от 67-годишната Джейми Лий Къртис в емоционална публикация в Instagram. По думите ѝ Кели е издъхнала „в мир“ в дома си в Калифорния в събота. Причината за смъртта засега не е оповестена.

„Топло алоха на по-голямата ми сестра Кели Лий Къртис. Тя си отиде тази сутрин. В своя дом. Сред природата. В мир“, написа носителката на „Оскар“ под черно-бяла снимка на сестра си. Къртис определи Кели като „първата ми приятелка и довереник за цял живот“.

„Тя беше зашеметяващо красива и талантлива актриса. Играеше страхотно карти, колекционираше костенурки, обичаше семейството си, природата, музиката, находките от магазини за употребявани вещи и пътуванията. Гордееше се с датските си корени и унгарско-еврейския си произход и беше всеотдаен американски патриот“, написа още звездата.

Джейми Лий Къртис допълни, че сестра ѝ ще бъде запомнена с „любящата си щедрост, силните си убеждения, безкрайното си любопитство, уникалния си стил и бадемовите сладки във формата на полумесец, които приготвяше за Коледа, откъдето идваше и прякорът ѝ – Леля Бисквитка“.

