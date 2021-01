Почина актрисата Сисъли Тайсън

снимка: David Shankbone, Уикипедия

В периода 1981 - 1988 г. е съпруга на музиканта Майлс Дейвис.

Носителка на телевизионни награди "Еми" и на театрална награда "Тони".

Афроамериканската актриса Сисъли Тайсън, икона на две генерации чернокожи артисти и видна звезда от Бродуей, почина на 96-годишна възраст, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Кариерата на Тайсън се разпростира на над седем десетилетия. Тя стана известна за широката публика благодарение на номинацията си за "Оскар" през 1973 г. за ролята си във филма "Sounder", а през ноември 2018 г. получи престижната златна статуетка за цялостно творчество.

Тайсън ще бъде запомнена с нейната активна гражданска позиция в борбата срещу расизма и за социална справедливост. Тя неизменно отказва роли, които налагат расови клишета. През 2001 година изиграва блестящо ролята на Константин Бейтс в лентата "Южнячки" на режисьора Тейт Тейлър. Една от последните ѝ роли бе в сериала на Виола Дейвис "Как да ни се размине за убийство" (How to get away with murder). Там тя умело изигра майката на героинята на Дейвис, която страда от деменция.

В периода 1981 - 1988 г. е съпруга на музиканта Майлс Дейвис.

Тайсън е носителка на телевизионни награди "Еми" и на театрална награда "Тони". Тя проправя пътя на няколко генерации афроамерикански звезди в киното от калибъра на Анджела Басет, Упи Голдбърт, Холи Бери, Вайола Дейвис, Лупита Нионго.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg