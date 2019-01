Почина американска музикална легенда

Известният американски изпълнител Джеймс Инграм, който стана легенда сред феновете на ритъм енд блус, е починал в САЩ на 66-годишна възраст. За кончината съобщава Hollywood Reporter, цитирайки Деби Алън, близка приятелка на музиканта. Засега не се уточнява причината за смъртта.

Певецът започва кариерата си през 70-те години на миналия век и става световно известен в началото на следващото десетилетие, след като получава наградата Грами.

Инграм си сътрудничи с редица известни музиканти, включително Майкъл Джексън, Рей Чарлз, Анита Бейкър, Пати Остин, припомня Блиц.

По-късно той отново получава наградата "Грами" и е номиниран за "Оскар" за песента How Do You Keep The Music Playing.

Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!

ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! Публикувай директно всичко в групата

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html