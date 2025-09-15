Почина ангелогласният Милко Добрев

Почина изключително талантлив български музикант - певец и инструменталист.

Тъжната вест съобщиха от CRAZY FISH

"Днес ни напусна ангелогласният Милко Добрев!

Колега, приятел, професионалист и добър човек… Светъл път към звездите, Милко, ти самият беше истинска звезда!

Ще ни липсваш!", посочват от там.

Милко Добрев е професионален музикант ( певец и инструменталист ) от края на 80-те години. През 1992 г. започва работа с български музикални формации в Норвегия. Пял е в известни бар-вариетета през 90-те в България, Македония и Турция. От 2005 г. започва да работи в музикални пъбове и пиано барове в България и Румъния, а от 2011 г. добавя към ангажиментите си и ежегодни летни турнета в пъбовете на най-големите фериботни круизни кораби в света, свързващи Норвегия и Германия.

Ето какво споделя той преди няколко години пред briag.bg

До 1990 година, в България, наред до другите професии се нареждаше и нашата, на музиканта-ентъртейнър (музикант, който свири и пее в увеселителни заведения), работещ законно в системата на Държавна агенция „Музика“ (след задължително придобиване на съответния лиценз за правоспособност и категория за квалификация), с всички, произтичащи от това, изисквания и привилегии. От 1991 г., след като агенцията беше разградена, бяхме поставени в директни отношения с работодателите ни (шефове на ресторанти и нощни заведения с музика на живо).

Държавата си постави нейните правила и изисквания относно социалното и здравното ни осигуряване и ....до там! Години наред професията ни е в списъка на тези от „сивия сектор“ !!!, което даде на работодателите ни възможноста да я доведат до състояние на интелигентна просия, с все по-занижена естетическа стойност на продукцията ни. В същото това време държавата нямаше отношение към проблемите на бранша, ненамесвайки се в дебрите на частния бизнес, след като критериите през 90-те се промениха и чалга- манталитетът навлезе в живота на българите и с годините еволюира неимоверно...

И така, към днешна дата, както и при много други професии, за квалифицираните хора в бизнеса стана доста трудно да работят на българския пазар, където почти никой не иска да плаща достатъчно, за да могат да си покриват социалните и здравни осигуровки, в едно с нарастващите житейски разходи. В „свободния“ статут и нелоялната конкуренция на съвременните отношения между работодатели - работници, работа си намират предимно тези колеги, които са съгласни на най-малко заплащане, за които всеки ден на работа може да е последен, защото „така е решил шефът“, а ти нямаш никаква социална защита, нищо в твоя полза, нищо черно на бяло! Много малко се интересуват от професионалните ти качества. Започваш да живееш с ежедневната мисъл къде да продадеш продукта си, за да оцелееш!

Почваш да се подсмихваш гузно като ти кажат „човек на изкуството“. Къде е то?! Самите хора в бранша във времето стават разединени и единствено закрепването на месечния бюджет е от значение за повечето от тях. Алтернатива намираш в работата в чужбина, където премеждията в никакъв случай не са по-малко. Спестяваш нещо за „ черни дни“, но само ти си знаеш цената на всичко това. Сега вече и това не е вариант, затвориха навсякъде ентъртейнмънта. И нищо няма да е като преди! Ти си минало!

Какво ще стане с нас ли? Явно професията на ентъртейнъра на живо ще е една от изчезващите в новите времена. Защото сега, когато държавата е спряла възможноста да упражняваш дейност без съответните компенсации, без заинтересованост от нейна страна месеци наред, не ти остава нищо друго, освен Бюрото по труда с надежда за преквалификация в друга професия. Не сме приоритет и реално за нас мерки няма как и да има, няма и няма да има. Не съм ги и очаквал, все пак минаха 30 години от времето, когато нещата в професията ни бяха нормални! И достойни!

