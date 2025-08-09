Почина астронавтът Джим Ловел - командирът на легендарната мисия "Аполо 13"

стоп кадър: Ютуб

Астронавтът Джим Ловел, командвал мисията „Аполо 13“ и върнал екипажа ѝ безопасно на Земята през 1970 г., е починал на 97-годишна възраст.

От НАСА заявиха, че Ловел е „превърнал потенциална трагедия в успех“, след като опитът за кацане на Луната е бил прекъснат заради експлозия на борда на космическия кораб, когато той се е намирал на стотици хиляди мили от Земята.

Десетки милиони зрители по целия свят са наблюдавали по телевизията как Ловел и двамата му колеги се приводняват в Тихия океан – момент, останал като един от най-емблематичните в историята на космическите пътувания.

Ловел, участвал и в мисията „Аполо 8“, е първият човек, който е стигал до Луната два пъти, без да кацне на нея.

Временно изпълняващият длъжността ръководител на НАСА Шон Дъфи подчерта, че астронавтът е помогнал на американската космическа програма да „изкове исторически път“.

В изявление семейството му сподели: „Ще ни липсват неговият непоклатим оптимизъм, чувството му за хумор и начинът, по който караше всеки от нас да чувства, че можем да направим невъзможното. Той беше наистина единствен по рода си.“, пише "Морето".

