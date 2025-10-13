Почина българинът, който си смени името на Манчестър Юнайтед

Кадър Фб

Почина един от най-емблематичните футболни фенове в България - Манчестър Юнайтед от Свищов. Ексцентричният ултрас си отиде от този свят на 61 години, пише Блиц.

Цялото му име беше Манчестър Юнайтед Здравков-Левиджов. Свищовлията нашумя преди години, когато реши да си смени името на Манчестър Юнайтед след паметния финал през 1999 година, когато "червените дяволи" измъкнаха трофея в Шампионската лига от Байерн (Мюнхен). Левиджов дори си татуира емблемата на английския клуб на челото си.

През 2023 година Манчестър разказа в последното си интервю за БЛИЦ Спорт за сагата с промяната на името му, както и за трудния си живот.

"Почивай в мир, Манчестър Юнайтед!

Днес България и светът на футбола загубиха не просто фен, а легенда.

Един човек, който доказа, че любовта към един отбор може да бъде толкова силна, че да стане част от самата ти същност.

Толкова силна, че да я носиш в името си.

Той не беше просто привърженик — беше въплъщение на страстта, на отдадеността, на вечната вяра в Манчестър Юнайтед.

Където и да се появеше, той носеше духа на “червените дяволи” с гордост и усмивка.

Всички го познаваха, всички го уважаваха — защото в него нямаше показност, а чиста, човешка любов към футбола и към отбора на сърцето му.

Днес си отиде човек, който ни напомни, че фенството не е просто хоби — то е кауза, емоция и идентичност.

Той живя и замина като истински червен — с любов, вяра и достойнство.

България губи своя най-емблематичен фен на Манчестър Юнайтед.

Светът губи човек, който направи името Манчестър Юнайтед не просто своя страст, а своя живот.

Почивай в мир, Манчестър Левиджов Юнайтед.

Футболът те помни. България те помни.

И Манчестър никога няма да те забрави", написа тъгуващият Ивайло Иванов във "Фейсбук".

