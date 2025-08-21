Почина български разследващ журналист и редактор на медия

Пиксабей

Почина заместник главният редактор на вестник "Банкеръ" Иван Рачев. Тъжната вест съобщиха колегите му от изданието.

"Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас", пишат те.

Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици.

