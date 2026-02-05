Почина бай Иван, човекът, който се грижеше за слоновете в зоопарка в София

снимка: Зоологическа градина София / Sofia Zoo

От столичния зоопарк с тъга съобщиха за кончината на Иван Трифонов Иванов, познат на колегите си като бай Иван - дългогодишен гледач на слоновете в Зоологическа градина София. Той е починал на 3 февруари 2026 г. след кратко боледуване.

Ето какво пишат от зоопарка в София:

С голяма тъга съобщаваме, че екипът на Зоологическа градина София загуби скъпия си колега Иван Трифонов Иванов (бай Иван) – дългогодишен гледач на слонове, който почина на 3 февруари 2026 г. след кратко боледуване.

Роден е на 9 септември 1952 г. и прекарва младежките си години в Дерманци, където отрано се научава да бъде отговорен и трудолюбив и как да се грижи за животните като помага на баща си и на дядо си в селска работа. Биографията му е интересна с това, че след завършване на селскостопанския техникум е работил във военния завод в Сопот, където е придобил много технически знания и умения. Това му помага много в работата по отглеждането на слонове в зоопарка в продължение на близо 20 години.

Преди да започне работа в зоопарка е работил в милицията като отговорник за реда в хижите на Витоша.

Но неговата най- голяма любов си остава Зоопарк София и по-специално работата в Слонарника и привързаността му към любимата слоница Артайда.

Зоологическа градина София инициира програма за работа със слоновете при защитен контакт ръководена от Алан Рукрофт. В продължение на няколко години гледачите на слона се обучават по тази система и извършват на грижа за краката и други дейности важни за добрата грижа за слона.

Артайда и бай Иван развиват много тясна връзка на приятелство и взаимно уважение. След Артайда той продължава да се грижи за другите две слоници Луиза и Фрося и да предава своя опит и професионални умения на новите гледачи.

Отиде си един дисциплиниран, отдаден на работата си, добър и почтен човек и колега. Поклон пред паметта му!



