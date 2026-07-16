Почина бивш депутат от НДСВ

Снимка Пиксабей

България загуби един от своите най-всеотдайни интелектуалци и общественици, чийто живот беше посветен на хармонията, словото и държавността. На 76 години си отиде Христо Георгиев - човек с разностранен талант, който остави дълбока следа като музикален педагог, диригент, писател и народен представител от НДСВ. Неговият житейски път бе пример за това как изкуството и обществената отговорност могат да вървят ръка за ръка, за да съграждат по-добро бъдеще за обществото ни, пише Флагман.

Музиката бе първата и най-голяма любов на Христо Георгиев, на която той посвети десетилетия от професионалния си път. Като диригент и музикален педагог той не просто преподаваше нотите, а възпитаваше ценности у поколения млади българи.

Неговата работа с хорови и оркестрови състави бе белязана от изключителен професионализъм и стремеж към съвършенство. Той вярваше, че музиката има силата да облагородява човешката душа, и превърна това верую в своя лична мисия. Благодарение на неговия педагогически устрем стотици деца откриха магията на изкуството и развиха своя творчески потенциал, а сцената се превърна в негов втори дом.

Освен с диригентската палка, Христо Георгиев бе познат на широката общественост и със своята активна гражданска позиция. Неговата загриженост за съдбата на страната го отведе на политическата сцена, където той даде своя ценен принос като народен представител от Националното движение Симеон Втори в 39-ото Народно събрание.

В периода от 2001 до 2005 година той бе сред умерените и диалогични гласове в българския парламент. Колегите му го помнят като изключително конструктивна личност, която винаги търсеше баланс и разумни решения в интерес на гражданите.

Работата му в парламентарните комисии беше насочена главно към културата, образованието и духовното развитие на нацията – сфери, които той познаваше до съвършенство и за които се бореше с цялото си сърце от трибуната.

След като се оттегли от активната политика, Георгиев намери нов начин да изрази своята богата душевност – чрез силата на писаното слово. Той се утвърди като вълнуващ писател, чиито автобиографични романи докоснаха сърцата на много читатели.

В книгите си „Коловози“ и „Къщата на охлювите“ той разгърна палитра от спомени, размисли за преходността и търсенето на личния път в живота. Тези творби не бяха просто хроника на изминалите години, а дълбока изповед на един преживял много интелектуалец, който умее да анализира човешката природа с топлота и разбиране.

Неговият фин език и житейска мъдрост превърнаха романите му в ценно четиво за всеки, който търси истинския смисъл зад ежедневните борби.

Христо Георгиев си отиде на 76 години, оставяйки след себе си богато наследство, което ще продължи да вдъхновява. Той доказа, че един човек може да бъде едновременно творец на красота и строител на съвременна България.

Споменът за неговия финес, за диригентските му успехи, за достойните му изказвания от трибуната на 39-ото Народно събрание и за топлите му думи, запечатани в неговите книги, ще остане жив. Неговото присъствие в българската култура и политика беше като красива мелодия – тиха, но оставяща траен отзвук в сърцата на поколения сънародници.

Редактор "Екип на Петел",

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