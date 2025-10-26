Почина бивш национал на България по бокс

снимка: Alexeev Boxing Promotions, фейсбук

Бившият национал на България по бокс - Салим Салимов, почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.

"С тъга съобщаваме за загубата на Салим Салимов. С огромно прискърбие научихме, че днес ни напусна нашият приятел – Салим Салимов, един изключително добър човек, вечно усмихнат и обичан от всички, които имаха щастието да го познават", написаха от Alexeev Boxing Promotions във Facebook, видя Bulgaria ON AIR.

Салим беше легенда на гр. Омуртаг и на българския бокс – многократен шампион на България и дългогодишен национален състезател при мъжете.

Роден на 5 май 1982 г. в Омуртаг, той започва своя път в клуба "Омуртаг", а от декември 2002 г. е част от БК "Левски – Лучано".

Сред постиженията му са:

• Вицешампион на Световното първенство за младежи (Будапеща, 2000 г.)

• Бронзов медалист от Европейското първенство (Пула, 2004 г.)

• Участник в Олимпийските игри в Атина (2004 г.)

• Шампион на първенството на Европейския съюз по бокс (2006 г., кат. до 51 кг)

Между 2009-2011 г. Салим се състезава и на професионалния ринг със съдействието на Alexeev Boxing.

