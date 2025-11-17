реклама

Почина бивш национал по борба

17.11.2025 / 09:50 0

Пиксабей

На 78-годишна възраст почина Димитър Манчоров, дългогодишен национален състезател по класическа борба, съобщиха от БФ Борба.

Той бе възпитаник на пловдивската школа, многократен медалист от международни турнири и шампион на България. 

Поклонението ще бъде днес (17-и ноември) от 12:45 часа в гробищен парк "Рогошко шосе" в Пловдив, предаде "Фокус".

Искрени съболезнования на семейството и близите му.

Поклон пред паметта му!

 

