Почина бившата съпруга на Чък Норис

Даян Хоулчек, бившата съпруга на актьора и майстор на бойните изкуства Чък Норис, е починала на 84-годишна възраст, съобщи сайтът TMZ, като се позовава на сина ѝ Майк Норис.

Пред изданието Майк Норис е разказал, че майка му е починала спокойно в дома си в Тексас след продължителна борба с деменцията. „Благодарни сме, че тя вече не страда. Тя беше най-добрата, най-великата майка. Имахме огромен късмет с нея“, казва той, цитиран от TMZ.

