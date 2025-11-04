Почина бившия вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

стоп кадър: Ютуб

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството му.

Той е издъхнал снощи след усложнения вследствие на бронхопневмония и сърдечно-съдови заболявания, пояснява АП, съобщи БТА.

