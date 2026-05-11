Почина бившият директор на Пловдивския архив

На 90-годишна възраст почина Александър Маринов - директор на Пловдивския архив от 1992 до 1995 г.

Роден през 1935 г.

Първоначално работи като учител и постъпва на работа в архива през 1967 г. Работи последователно като специалист, главен специалист и директор, припомня Трафик нюз.

Пенсионира се на 30 октомври 1995 г. Изследовател, писател и общественик, Александър Маринов продължаваше да твори до последния си дъх.

Може да отдадете последна почит на Сашо на 13 май, сряда, Централни гробища, Пловдив.

