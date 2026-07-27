Почина бившият кмет на Варна Богдан Караденчев

Снимка Пиксабей

Напусна ни бившият кмет на Варна от периода 1985-1990 и 4 юни/7 юли 2013 Богдан Караденчев.

Той си отиде тази сутрин на 83 години след усложнения след прекаран инсулт в УМБАЛ "Света Марина".

Караденчев е бил също и кмет на район "Аспарухово", и е заемал и други ръководни постове в Община Варна и БСП.

Екипът на "Петел" изказва своите съболезнования на семейството и близките на Богдан Караденчев. Нека душата му почива в мир!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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