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Почина бившият кмет на Варна Богдан Караденчев

27.07.2026 / 20:12 0

Снимка Пиксабей

Напусна ни бившият кмет на Варна от периода 1985-1990 и 4 юни/7 юли 2013 Богдан Караденчев. 

Той си отиде тази сутрин на 83 години след усложнения след прекаран инсулт в УМБАЛ "Света Марина".

Караденчев е бил също и кмет на район "Аспарухово", и е заемал и други ръководни постове в Община Варна и БСП.

Екипът на "Петел" изказва своите съболезнования на семейството и близките на Богдан Караденчев. Нека душата му почива в мир!

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Редактор "Екип на Петел",

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