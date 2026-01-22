Почина бившият конституционен съдия и зам.-председател на парламента Анастас Анастасов
Почина бившият конституционен съдия и зам.-председател на Народното събрание Анастас Анастасов. Тъжната вест съобщиха на сайта на парламента.
Председателят на НС Рая Назарян изрази съболезнованията си до семейството и близките на уважавания юрист, посочва "24 часа".
„С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол" на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51- вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба", заявява Рая Назарян.
