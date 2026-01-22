реклама

Почина бившият конституционен съдия и зам.-председател на парламента Анастас Анастасов

22.01.2026 / 17:51 0

Почина бившият конституционен съдия и зам.-председател на Народното събрание Анастас Анастасов. Тъжната вест съобщиха на сайта на парламента.

Председателят на НС Рая Назарян изрази съболезнованията си до семейството и близките на уважавания юрист, посочва "24 часа".

„С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол" на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51- вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба", заявява Рая Назарян. 

