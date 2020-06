Почина бившият председател на БАН акад. Стефан Воденичаров

Още по темата Борисов: Бог да прости академик Стефан Воденичаров

Снимка Булфото

На 75-годишна възраст, почина академик Стефан Воденичаров, бивш председател на Българската академия на науките (БАН),съобщи БГНЕС.

Бил е зам.-директор и ръководител научна секция „Технологии и системи за защита” в Института по металознание, съоръжения и технологии “Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) към БАН.

През 2008 г. е избран за председател на Съвет по икономическа политика към Българската стопанска камара. Става председател на БАН с 4-годишен мандат на 3 декември 2012 г.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г.

След като на 28 януари 2013 г. Сергей Игнатов подава оставка като министър на образованието, младежта и науката, Стефан Воденичаров е предложен за министър.

Доктор, доцент, професор, академик – Стефан Воденичаров е бил ко-директор на 2 работни срещи на НАТО за върхови научни изследвания, бил е председател на Организационния комитет и домакин на 9 международни конференции; член на организационни и програмни комитети и ръководител на секции на 36 научни форума в чужбина и България. Участвал е в редица експертни органи у нас, като Съвет за образование и наука към Президента на Република България; Комисия за ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране; Междуведомствен съвет по въпросите на военно промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет.

Стефан Воденичаров е участвал и в много международни експертни органи - представител на България в дейността на NATO Research and Technology Organization; Участие в дейността на NATO Industrial Advisory Group; Член на R&T Commission, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe;

Представител на България в Land group 9 – NATO; Оценител на III и IV Рамкови програми на ЕС; Експерт на Международната Агенция за Атомна енергия.

Стефан Воденичаров е награждаван многократно в редица области и за различни постижения: Орден „Стара планина“ – най-високото държавно отличие; Почетен медал на Министерство на отбраната „Свети Георги“ – I степен с мечове за заслуги към отбраната на Страната; Почетен знак „Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН; Свидетелство за записване в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство; Кръст на Главен офицер на суверенния орден на Малта; Член на Македонската академия на науките и изкуствата; Почетен гражданин на София; „Доктор Хонорис Кауза” на Технически университет - Варна; Почетно звание „Следовник на народните будители“ от Съюза на народните читалища; Почетен знак за лидерски принос в духовността от Институт по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“; Голямата награда на Българска Стопанска Камара за постигнати резултати, позволяващи създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност и много други награди.

Поклон пред светлата му памет!

