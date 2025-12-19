Почина бившият селекционер на Норвегия, Дания и Исландия

Снимка: Пиксабей

Бившият норвежки защитник Оге Харейде, който по-късно направи успешна треньорска кариера, е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му. В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Като футболист той печели трофеи с някои от най-големите скандинавски отбори, като Малмьо, Розенборг и Брьондби.

Като селекционер класира националния тим на Дания на осминафиналите на Световното първенство през 2018 в Русия, като на този етап тимът отпадна след изпълнение на дузпи от бъдещия финалист Хърватия.

Харейде е бивш защитник на Манчестър Сити (1981-1982) и Норич (1982-1984). Норвежецът е бил още селекционер на Норвегия от 2003 до 2008 и Исландия между 2023 и 2024.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!