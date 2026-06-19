Почина бизнесменът Мирослав Чоков

Пиксабей

Бизнесменът Мирослав Чоков (58 години) е починал внезапно, съобщи кметът на с. Светлина Иван Айрянов, който изтъкна заслугите на предприемача за провеждането на десетки културни събития в странджанското село.

„От мое име и от името на жителите на селото изказвам искрени съболезнования! Не мога да повярвам. Ще си спомняме за добрините, които направи Чоков Светлина, а те не са никак малко", каза Иван Айрянов пред Флагман.бг.

По информация на Флагман.бг Чоков е получил масивен инфаркт снощи. Хората, които го познават, са шокирани от вестта.

Мирослав Чоков е собственик на специализирана фирма за третиране, съхраняване, преработване на отпадъци, съдържащи нефтопродукти, в Карнобат. Той бе популярна фигура в ротарианската общност, паст президент на Ротари клуб – Карнобат.

Погребението ще е утре в 12:30 часа в Гробищния парк на Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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