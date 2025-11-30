Почина бизнесменът Юрий Трънчев

смимка: Пиксабей

След кратко боледуване на 55-годишна възраст почина шуменският бизнесмен и благодетел Юрий Трънчев.

"Има хора, които бележат с много любов и отдаденост населеното място, в което са се родили и живеят. Такъв бе Юрий за Шумен. Благородник. Човек, готов да помогне винаги когато има нужда. Той и семейството му, се заеха да реновират детски площадки в Шумен", е написала във ФБ профила си Даниела Русева, зам. кмет на община Шумен.

"Днес, когато ще го изпратим в последния му път, ще бъде запалена и прекрасната елха пред театъра, която той и близките му дариха за Шумен", казва още Русева.

Опелото ще се състои в Гробищни парк в Шумен днес, 30.11 от 12:00 часа, предава БНР.

Поклон пред паметта му!

