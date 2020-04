Почина боливудската легенда Ирфан Хан от "Беднякът милионер", "Джурасик парк" и "Спайдър мен"

На 53-годишна възраст почина боливудската звезда Ирфан Хан. Той е издъхнал в Мумбай, обяви агенцията, отговаряща за медийните изяви на актьора, цитирана от CNN. През 2018 г. той публикува съобщение в Twitter, в което разкри, че има невроендокринен тумор, предаде Нова тв.

Сахабзаде Ирфан Али Хан, известен като Ирфан Хан или само Ирфан, е смятан за един от най-великите индийски актьори на своето време. Става известен на широката публика с международни продукции като „Беднякът милионер“, „Животът на Пи“, „Джурасик свят“, „Невероятният Спайдър-Мен“ и с главна роля в адаптацията на романа на Дан Браун „Ад“.

Ирфан Хан е бил водещ на телевизионно шоу и участник в реклами. Към 2015 г. участва в над 50 филма в Боливуд.

През 2011 г. Хан получава „Падма Шри“ – четвъртата по ранг гражданска награда в Индия, за приносите си в областта на изкуството. Отличен е с приза за най-добър актьор на 60-ите национални филмови награди на Индия.

"Ирфан беше силна душа, човек, който се бори до самия край и винаги вдъхновяваше всички около себе си", казват негови близки.

Extremely sad to hear about the untimely and sudden demise of versatile actor, #IrffanKhan. My condolences to the family and friends.

He will always be remembered as an actor extraordinaire & a true fighter. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/T9QhB2xEoM