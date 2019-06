Почина братът на Хилари Клинтън

Причината за неговата смърт все още не е изяснена

Хилари Клинтън обяви в Twitter, че най-малкият й брат е починал тази нощ. Тя го описа като "добър, щедър и прекрасен съпруг и баща", добавяйки, че много ще й липсва, съобщава БГНЕС. Причината за неговата смърт все още не е изяснена.

Hillary Clinton✔@HillaryClinton

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.