Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
Снимка: Пиксабей
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките доц. д-р Антоанета Петрова, съобщиха нейни колеги в социалните мрежи.
Доц. д-р Антоанета Петрова посвещава целия си професионален път на изследването, опазването и популяризирането на българската флора. Тя е изтъкнат учен, отдаден специалист и признат капацитет в областта на ботаниката.
Под нейното дългогодишно ръководство Ботаническата градина затвърди своята роля на институция, в която се съхраняват и опазват най-богатите на Балканския полуостров документирани колекции от живи растения, чиято основна цел е демонстрация на многообразието от растения по света и разпространяване на знания за него сред широката общественост, посочва БНТ.
"Нейната забележителна научна дейност и световно признат принос към изучаването на орхидеите остават като богато наследство за българската наука. За колегите и академичната общност тя ще остане пример за висок професионализъм, всеотдайност и искрена любов към природата", посочват от Ботаническата градина при БАН.
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