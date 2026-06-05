Почина директорът на НОИ в Бургас

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Бургас загуби един доказан експерт, авторитет в своята сфера и изключително почтен човек, чието име беше синоним на висок професионализъм и висок морал

След продължително и тежко боледуване снощи е починал дългогодишният директор на Териториалното поделение на НОИ Енчо Жеков. Тъжната новина за кончината съобщи неговата съпруга Елена Жекова, която сподели огромната си мъка от тежката загуба, предаде Флагман.

Бургас загуби един доказан експерт, авторитет в своята сфера и изключително почтен човек, чието име беше синоним на висок професионализъм и висок морал. В продължение на дълго време Енчо Жеков водеше смела, но неравна битка с онкологично заболяване, която за съжаление не успя да спечели.

Роден през 1963 година, той извървя престижен житейски и професионален път, свързан с родния си Бургас, където завърши Математическата гимназия. Интелектуалният му капацитет и постоянният стремеж към знание го отвеждат до придобиването на две висши образования, които послужиха за основа на стабилната му кариера.

Жеков бе класически пример за доказан експерт от кариерата, изкачил всички стъпала в институционалната йерархия, благодарение на което оглавяваше НОИ в Бургас през последните 15 години. Под негово ръководство ведомството се утвърди като работеща и прозрачна структура, а самият той печелеше ежедневно уважението както на своите колеги, така и на хилядите граждани в региона.

Загубата му оставя непреодолима празнота в сърцата на семейството, приятелите и цялата бургаска общественост, която го познаваше като изключително благ и мъдър човек.

В своето емоционално послание неговата съпруга се сбогува с думите, че за нея той е бил най-добрият баща, мъж, приятел и спътник в живота, останал докрай добър професионалист и мъдър човек. Тя сподели, че цялото семейство го обича и изрази искрена надежда той вече да се намира на едно много по-добро място, завършвайки със смиреното и християнско „Бог да те прости“.

Колегите му в осигурителния институт също потънаха в скръб за своя дългогодишен ръководител, определяйки го като истински стълб на законността и човечността в държавната администрация.

Поклонението и погребението пред паметта му ще е утре от 12:00 часа в Гробищния парк в Бургас. Десетки негови колеги, общественици, приятели и признателни граждани ще се съберат на едно място, за да го изпратят в неговия последен земен път и да му отдадат заслужена почит.

Редакцията изразява своите най-дълбоки и искрени съболезнования на опечаленото семейство, на близките и на всички роднини на починалия Енчо Жеков.

Редактор "Екип на Петел",

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