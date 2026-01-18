Почина директорът на основно училище "Хан Аспарух" Жасмина Загорова-Младенова

Почина директорът на основно училище "Хан Аспарух" в Добрич Жасмина Загорова-Младенова. Тъжната новина съобщиха от учебното заведение, което тя оглавяваше от март 2024 г., когато спечели конкурс за позицията, предаде Про нюз Добрич

"С огромна болка и притихнали сърца споделяме траурната вест, че на 17 януари от този свят си отиде нашият скъп директор – госпожа Жасмина Загорова-Младенова.

Загубихме не само лидер, но и вдъхновител, отдаден учител и човек с голямо сърце, който живееше с пулса на ОУ „Хан Аспарух“.

Тя ни учеше на достойнство, на обич към знанието и на вяра в доброто. Нейната следа ще остане завинаги в коридорите на нашето училище и в душите на стотиците ученици и колеги, до чийто живот се докосна.

Поклонението ще се състои на 20 януари (вторник) от 10:30 часа в зала за поклонения „Харон“.

Нека извървим заедно последния път с нея и отдадем почит към светлата ѝ памет", споделят от училището

