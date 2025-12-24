Почина доктор Роджър от Приятели

Кадър Ютуб

На 60-годишна възраст почина американският актьор и комик Пат Фин. Тъжната новина бе потвърдена от семейството му, което разпространи официално изявление, цитирано от The New York Post, предаде Блиц.

Пат Фин, познат на милиони зрители с незабравимите си превъплъщения в култовите сериали „Приятели“ и „Доктор Хаус“, загуби битката с рака, която водеше от 2022 година. Той си отиде на 22 декември.

В хитовата комедийна поредица „Приятели“ Фин влезе в ролята на д-р Роджър – чаровния приятел на Моника, а в медицинската драма „Доктор Хаус“ зрителите го помнят като сенатор Андерсън. През своята дългогодишна кариера Пат Фин се снима в над 60 филма и телевизионни продукции, като винаги впечатляваше с харизма, чувство за хумор и професионализъм.

Почитателите и колегите му изразяват дълбока скръб от загубата на този талантлив артист, който остави траен отпечатък в света на киното и телевизията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!