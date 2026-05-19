Почина един от бащите на ГЕРБ

19.05.2026 / 15:33 0

Почна Митко Нечетайлов, един от създателите на структурата на ГЕРБ в Благоевград. Тъжната вест бе съобщена днес от екскмета на Благоевград Атанас Камбитов, пише struma.com.

„Човек с голямо сърце, силен дух и добра душа, който остави следа в живота на много хора. Ще го помним с неговата отдаденост, човечност и добрина“, написа Камбитов.

Той изрази съболезнования към семейството, близките и приятелите на Нечетайлов, като завърши с думите: „Поклон пред паметта му. Светъл път!“


Митко Нечетайлов е сред хората, участвали в изграждането и подобряването на местната структура на ГЕРБ в Благоевград през годините. Негови близки и познати го описват като отдаден общественик и човек, готов винаги да помогне.

