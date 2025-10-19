Почина един от членовете на Limp Bizkit

кадър: Pinkpop Archive, Youtube

Limp Bizkit е сформирана през 1994 г. във Флорида. Групата е номинирана за три награди Грами и е продала над 40 милиона албума по целия свят.

Басистът на Limp Bizkit Сам Ривърс почина на 48-годишна възраст, съобщиха от Бандата.

„Днес загубихме брат си, колегата си, сърцето си. Сам Ривърс не беше просто басистът ни, той беше магия“, написа групата на страницата си в Instagram.

В изявлението групата допълва:

„Споделихме толкова много моменти — луди, тихи, красиви — и всеки един от тях беше по-значим, защото Сам беше с нас."

Те го описват като „човек, какъвто се ражда веднъж в живота" и „истинска легенда сред легендите".

„Духът му ще живее завинаги — във всеки риф, на всяка сцена, във всяко наше спомен. Обичаме те, Сам."

Сам Ривърс се запознава с вокалиста Фред Дърст през 90-те, докато двамата работели в Chick-fil-A. Малко по-късно, заедно с барабаниста Джон Ото, създават Limp Bizkit през 1994 г. През 1996 г. към тях се присъединяват китаристът Уес Борланд и DJ Lethal, допъва trafficnews.bg.

Дебютният им албум Three Dollar Bill, Y'all излиза през 1997 г. и включва песента Counterfeit. Огромен успех групата постига с втория си албум Significant Other (1999), следван от Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). Сред най-известните им песни са Break Stuff, My Way и Behind Blue Eyes, пише "Дейли мейл".

След кратка пауза през 2006 г., Limp Bizkit се събират отново през 2009 г. и продължават да изнасят концерти. Групата има три номинации за награда „Грами", включително за „Най-добър рок албум" през 2000 г., както и отличия като Billboard Music Award за „Най-добър модерен рок артист".

Ривърс напуска групата през 2015 г. заради здравословни проблеми, свързани с чернодробно заболяване, причинено от злоупотреба с алкохол. Той започва лечение, отказва алкохола и през 2017 г. получава успешна трансплантация на черен дроб. Въпреки тежката битка, през 2018 г. Ривърс отново се присъединява към Limp Bizkit и продължава да свири с групата до смъртта си.

