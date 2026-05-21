Почина един от най-големите фенове на Ботев Велизар Цолакидис

кадър: Ботев, фейсбук

Почина известният фен на Ботев Велизар Цолакидис. Той е бил открит безжизнен в дома си, след като в продължение на няколко дни негови приятели са се опитвали да се свържат с него, предава Трафик нюз.

Велизар Цолакидис беше един от най-култовите фенове на отбора. Той стана много известен и за всички футболни фенове след мач с Лудогорец след пререкание с изпълнителния директор на орлите Ангел Петричев.

Велизар беше постоянно на Колежа и винаги подкрепяше Ботев.

