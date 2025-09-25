Почина един от най-известните гласове в България

Пиксабей

Игор Марковски съобщи тъжна вест:

Една тъжна новина ме настигна днес...

Научих я със закъснение...

Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.

Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...

И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...

Поклон!

Стефан Стефанов (19.07.1936 - 06.09.2025)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!