Почина един от най-известните гласове в България
Пиксабей
Игор Марковски съобщи тъжна вест:
Една тъжна новина ме настигна днес...
Научих я със закъснение...
Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.
Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...
И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...
Поклон!
Стефан Стефанов (19.07.1936 - 06.09.2025)
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!