Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак край Клисура

28.08.2025 / 08:38 1

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура. Това съобщи в ефира на „Здравей, България”  вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче е от Полша с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той. 

Припомняме, че във вторник две млади жени -  българка на 20 и полякиня на 21 скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.

 

gospodin (преди 48 секунди)
Рейтинг: 10474 | Одобрение: -1181
не знам какви болни мозъци има дето харесват, че момиче е починало след скок от влака а друго с тежки наранявания... Съболезнования на близките... Тъжно ми е и за близките на болния мозък харесал новината...

