Почина едно от най-твърдите момчета от екшън филмите от 80-те: Доналд Гиб от "Кървав спорт"

Кадър Ютуб

Популярният екшън герой издъхна на 71 години

На 71-годишна възраст си отиде от този свят американският актьор Доналд Гиб, оставил трайна следа в киното с ролята си на Рей Джаксън в култовия екшън "Кървав спорт", съобщават от изданието TMZ. Тъжната новина бе потвърдена официално пред медията от неговия син Травис, цитира Дунав мост.

Дълга битка с влошено здраве

По думите на близките му, популярният артист е издъхнал след продължителна и изтощителна битка със здравословни проблеми. Наследникът му използва случая, за да отдаде почит към ценностите, които баща му е изповядвал приживе.

"Баща ми обичаше Господ, семейството, приятелите и феновете си", споделя Травис Гиб. Той отправя искрена молба към всички почитатели да споменат актьора в молитвите си, но същевременно настоява близките да бъдат оставени на спокойствие, за да изживеят мъката си далеч от публичното внимание в този изключително труден момент.

Богата филмография

Въпреки че името на Доналд Гиб завинаги ще остане емблематично свързано с образа на едрия и добродушен американски боец, състезаващ се рамо до рамо с героя на Жан-Клод Ван Дам, кариерата му е далеч по-мащабна. Филмографията на холивудския ветеран наброява над 70 заглавия в киното и телевизията.

Сред най-популярните продукции с негово участие се открояват филми като "Ханкок" и "Скейтбордисти". Гиб оставя своя отпечатък и на малкия екран с епизодични, но запомнящи се роли в култови сериали като "Досиетата Х", "Квантов скок", "Отборът А", "Мъже на закона", "Утре идва днес" и "Рицарят ездач".

