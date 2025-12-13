Почина емблематичен български съдия

Пиксабей

Дългогодишният магистрат от Окръжен съд – Бургас остави следа както в правото, така и в културния живот на града

Българската правна и културна общност загуби съдия Захарин Захариев - дългогодишен магистрат от Окръжен съд-Бургас, човек с ясно изразен професионален почерк, силно чувство за справедливост и необичайна за съдебната система творческа чувствителност. Той е починал снощи, на 64-годишна възраст. С години той се бореше с тежко заболяване, въпреки което обаче продължаваше да практикува професията си активно, пише Флагман.

Захарин Захариев е роден на 4 август 1961 г. в Царево. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и посвещава професионалния си път на съдебната система. Като окръжен съдия в Бургас той разглежда редица сложни и обществено значими наказателни дела. В работата си е известен като последователен и взискателен магистрат, който отстоява буквата и духа на закона, дори когато това поражда остри реакции и публични дебати. Решенията му често са предмет на внимание както в юридическите среди, така и в медиите, което е показателно за тежестта на делата и за неговата роля в тях.

Извън съдебната зала Захарин Захариев остава различен и запомнящ се. Той е автор на книги, философски есета и пиеси, в които търси смисъла на човешкото съществуване, свободата, вината и отговорността - теми, които естествено пресичат света на правото и света на литературата. Негови произведения са представяни пред публика, а една от пиесите му е поставяна на сцена в Бургас, превръщайки го в рядък пример за действащ магистрат с активно присъствие в културния живот.

Личността му често е предизвиквала полярни оценки - едни го възприемаха като строг и безкомпромисен съдия, други - като дълбоко мислещ човек с чувствителност към моралните парадокси на времето. Именно тази сложност го правеше разпознаваем и трудно заменим.

С кончината на съдия Захарин Захариев правосъдието губи опитен професионалист, а културната среда – автор с характерен глас. Паметта за него ще остане както в съдебните актове, които е подписал, така и в текстовете, които е оставил след себе си - свидетелство за един живот, преминал между закона и словото.

Поклонението ще се извърши на 14.12.,от 14 ч., в Ритуалната зала на " Гробищен парк" Бургас.

