Почина емблематичният треньор Освалдо Баньоли

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На 91-годишна възраст почина Освалдо Баньоли. Така си отива един от най-емблематичните треньори в италианския футбол, който постигна исторически и изключителен успех, печелейки скудетото с Верона през сезон 1984/85.

Баньоли беше тясно свързан с Града на Ромео и Жулиета, където беше треньор от 1981 до 1990 г. Преди това той носеше жълто-синята фланелка и като футболист между 1957 и 1960 г. Бившият наставник боледуваше от дълго време, пише Спортал.бг.

С дълго съобщение на официалния си уебсайт Верона се сбогува с Баньоли: „Сбогом, велики Освалдо. С безкрайна тъга и вълнение, Верона оплаква кончината на своя почетен президент Освалдо Баньоли, който сега и завинаги ще бъде неподражаема легенда не само за нашия клуб, но и за целия италиански футбол. Невъзможно е да се опише с няколко думи какво е представлявал и представлява Освалдо Баньоли за Верона. Родом от Бовиза, работнически квартал на Милано, и със скромен произход, Освалдо запази във всяка своя дума и жест смирение, което вдъхваше уважение и възхищение у всеки човек и фен, когото срещна по пътя си.“

От Верона припомниха и кариерата на Баньоли: „След началото на кариерата си като играч в Милан, именно във Верона Освалдо се утвърди в продължение на четири сезона като полузащитник с отличен нюх към гола. След като окачи бутонките през 1973 г., той веднага стана треньор на Солбиатезе. В престоите си в Комо, Римини, Фано и Чезена той постига спасения, промоции и показва качествата, които през 1981 г. го връщат отново на пътя на Верона, който – след почти непрекъснато десетилетие в Серия "А" – се бореше да се завърне в елита. И веднага – лятото, в което Италия стана световен шампион в Испания, е и лятото, в което при първия си опит и след вълнуващ поход, Баньоли и неговият Верона се завръщат в Серия "А" – единствената дивизия, в която „джалоблу“ играят през следващите 8 сезона. И то не в „каква да е“ Серия "А". Най-добрата за всички времена, където малкият-голям Верона на малкия-голям Освалдо ще спечели три участия в европейските турнири (две за Купата на УЕФА и едно за КЕШ) и два финала за Купата на Италия.“

Накрая идва и споменът за историческата кампания, завършила с титлата за „джалоблу“: „Но именно през сезон 1984/85, разбира се, се случва абсолютният шедьовър на Баньоли и Верона – първият и все още единствен отбор от град, който не е областен център, спечелил Скудетото в Серия "А" във формата с единна група. Подвиг, който никога не е достатъчно възхваляван и който всички участници, без изключение, приписват преди всичко на треньора. В последните години от живота си той получи заслужени признания: Залата на славата на италианския футбол на FIGC през 2017 г. и титлата почетен президент на Верона през 2018 г. Със своя прост характер и изключителна интелигентност, със своята сладка и съсредоточена намръщеност, която на онзи 12 май 1985 г. се превърна в най-красивата и истинска усмивка, която нашият град някога е виждал. Ти си най-великият от всички. И вече ни липсваш, Освалдо.“

Редактор "Екип на Петел",

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