Почина футболната легенда Боби Чарлтън

Футболният свят потъна в скръб.

Легендата на световния футбол сър Боби Чарлтън почина днес на 86-годишна възраст. В славната си кариера той има световна титла от Мондиал 1966, седем трофея с Манчестър Юнайтед, сред които и един от КЕШ, носител е на “Златната топка” (1966 г.) и безброй индивидуални награди.

Той беше сред пътниците на злополучния полет с отбора на Манчестър Юнайтед, който катастрофира на летището в Мюнхен през февруари 1958 година. Тогава Боби Чарлтън оцеля, но 23 други пасажери, сред които 8 футболисти на “червените дяволи”, загубиха живота си. Боби Чарлтън беше последният останал жив оцелял от въпросния инцидент.

Почти цялата му кариера премина в Манчестър Юнайтед, за който реализира 249 гола в 758 двубоя. За националния тим на Англия той взе участие в 106 мача, в които вкара 49 попадения. Негов беше головият рекорд с екипа на “трите лъва” в период от 45 години - от 1970 до 2015 г., пише Sportal.bg

След края на кариерата си той изкара 39 години като член на Борда на директорите в Манчестър Юнайтед.

През лятото на 2020 година почина и братът на Боби Чарлтън - Джеки Чарлтън, който също беше част от шампионския тим на Англия през 1966 г.

Sir Bobby Charlton, the last remaining survivor of the Munich Air Disaster has passed away at 86. He was a Legend for both England and Manchester United:



Division 1 🏆🏆🏆🏆

Charity Shield 🏆🏆

FA Cup 🏆

European Cup 🏆

World Cup 🏆

Ballon d’Or 🏆



👕 758 Appearances

⚽ 249… pic.twitter.com/z9Z5bGZQxJ