Почина голям български бизнесмен

Дългогодишният член и настоящ председател на Габровската търговско-промишлена палата си отива на 80-годишна възраст

Известният габровски бизнесмен Петър Петров – собственик на ЕТ „Проектстрой-Петър Петров“ и дългогодишен член на Управителния съвет на Габровската търговско-промишлена палата, е починар на 80-годишна възраст, предаде Флагман.

От 2023 г. той заемаше и става председател на институцията, като с дейността си остави дълбока следа в регионалния стопански живот.

Петров беше утвърдено име в строителния сектор. Фирмата му има дългогодишен опит и видимо има в множество градове в страната. Неговият професионализъм беше разпознаваем, а резултатите от труда му – оставящи траен отпечатък в инфраструктурата на различни населени места.

Освен бизнесмен, той беше и човек с голямо сърце. Включваше се активно в благотворителни каузи, подкрепяше хората в нужда и винаги беше готов да помогне, както в професионален, така и в чисто човешки план.

„Да си проектант е чест, да си строител – гордост, да си инвеститор – геройство!“ – това е думата на Петър Петров от едно от последното му интервю, дадено по повод 80-годишния му юбилей. Те разкриват ясно отношението му към работата, която вършеше със страст, отговорност и уважение.

Габровската търговско-промишлена палата изказа своята признателност с думите: „ГТПП дълга много на господин Петър Петров. Благодарим за всичко!“.

