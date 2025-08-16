Почина голям български художник

Снимка: Пиксабей

На 80-годишна възраст почина големият пловдивски художник Минчо Панайотов. Тъжната вест съобщи в социалните мрежи бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева.

„Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!“, написа тя.

Само преди дни беше обявено, че в Пловдив ще се открият две изложби, посветени на Панайотов, с цел събиране на средства за неговото лечение, съобщава Евроком.

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ при проф. Васил Стоилов. Работи в жанровете живопис, графика и илюстрация.

В периода 1974–1987 г. е завеждащ отдел „Декоративна живопис, графика и скулптура“ в Градската художествена галерия – Пловдив. Автор е на над 45 самостоятелни изложби у нас и в чужбина, като последната му проява извън страната е в Париж през 2013 г.

В последните години се бореше с тежко заболяване, а колегите му подготвяха изложби в галерия „Капана“ и в залата на Дружеството на пловдивските художници, за да го подкрепят.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!